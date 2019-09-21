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Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent’ten Neslican’ın ailesine taziye ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent, sakinleştiricilerle ayakta durabilen Neslican Tay'ın anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundular.
Yaşam 21 Eylül 2019 - 11:43

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan, 20 yaşındaki Neslican Tay, bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanenin  yoğun bakım ünitesinde bulunuyordu. Neslican Tay dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican’ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu… Acı haberi aldıktan sonra fenalık geçiren Neslican’ın anne ve babası da kızlarının yaşamını yitirdiği hastanede tedavi altına alındı. Acılı anne ve baba sakinleştiricilerle ayakta duruyorlar.

İMAMOĞLU VE HALUK LEVENT’TEN TAZİYE ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent, sabah saatlerinde Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı diledi.  Neslican'ın cenazesinin defnedilmek üzere Rize'ye gönderildiği öğrenildi.

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Son güncelleme: 12:07 - 21.09.2019
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