Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ekrem İmamoğlu’na yoğun ilgi
Ekrem İmamoğlu’na yoğun ilgi
İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. İmamoğlu'na alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yaşam 26 Mayıs 2019 - 15:16

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan İmamoğlu, manavdan ve süper marketten mutfak alışverişi yaptı. Yaklaşık 1 saat alışveriş merkezinde kalan ve yoğun ilgiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, fotoğraf isteklerini kırmayarak sevenleri ile teker teker ilgilendi. Alışveriş turu, seçim sloganı da olan “Her şey çok güzel olacak.” tezahüratları ile bölünen İmamoğlu kendisine ilgi gösteren ve fotoğraf isteyen herkese teşekkür ederek özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Etiketler