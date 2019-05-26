Ekrem İmamoğlu’na yoğun ilgi

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan İmamoğlu, manavdan ve süper marketten mutfak alışverişi yaptı. Yaklaşık 1 saat alışveriş merkezinde kalan ve yoğun ilgiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, fotoğraf isteklerini kırmayarak sevenleri ile teker teker ilgilendi. Alışveriş turu, seçim sloganı da olan “Her şey çok güzel olacak.” tezahüratları ile bölünen İmamoğlu kendisine ilgi gösteren ve fotoğraf isteyen herkese teşekkür ederek özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

