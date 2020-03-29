Ekrem İmamoğlu’ndan eldiven ve maske uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli bir uyarıda bulundu. Corona virüsü kapsamında alınan tedbirler kapsamında vatandaşlardan, eldiven ve maskelerin nasıl çöpe atılması gerektiği konusunda özen göstermesini istedi ve uygun yöntemi videolu bir anlatımla canlandırdı.

Corona virüsü ile mücadelede vatandaşları sosyal izolasyona davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske ve eldivenleri çöpe atarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Eldiven ve maskelerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, toplum sağlığı açısından alınması gereken önlemleri anlattı.

MASKE VE ELDİVENLER NASIL ÇÖPE ATILMALI?

İmamoğlu maskelerin ve eldivenlerin ve çamaşır suyu ile hazırlanan bir dezenfekte suyun içinde yarım saat beklenmesi gerektiğini belirtti. Bu işlemden sonra malzemelerin ayrı bir poşet içerisine konulduktan sonra çöpe atılabileceğini vurgulayan İmamoğlu, uygulamanın toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu’nun videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, Ankara’da yaşayan vatandaşlardan da aynı özeni göstermesini istedi.