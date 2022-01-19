Eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden Murat Nehri'nde 30 santimetre kalınlığındaki buzu kırarak Eskimo usulü balık avlıyor.

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Her gün sabah erkenden yola çıkan balıkçılar, su geçirmeyen tulumlarını giyerek Murat Nehri’nin yüzeyini kaplayan buzları belirli noktalardan balta, kürek ve taşla kırıyor.

Odundan yaptıkları ve ‘tor’ diye adlandırdıkları ağları, kırdıkları noktalardan suya bırakan balıkçılar, buza odun ve taşlarla vurarak balıkların ürküp ağa takılmalarını sağlıyor.

Her gün bu şekilde onlarca kilo balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıkları yol kenarları ya da şehir merkezlerinde kurdukları tezgahlarda kilosunu, 10 ile 15 liradan satıyor.

50 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYOR

Hamur ilçesinde 50 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kutfettin Karaaslan, “Her gün balık tutmaya gidiyoruz. Bazen çok tutuyoruz. Bazen hiç tutamadan eve gidiyoruz. Günde 10-20 kilo arasında balık yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları da götürüp ya yol kenarında ya da şehir merkezlerinde kurduğumuz tezgahlarda satmaya çalıyoruz. Bu balıkların kilosunu duruma göre 10 ile 20 lira arasında satıyoruz” dedi.

“SOĞUK HAVADA ÇOK ZORLANIYORUZ”

Kışın çoğu zaman hobi amaçlı arkadaşlarıyla balık avladığını anlatan Zeynel Abidin Gündüz de “Balıkları buzu kırarak ve odundan yaptığımız ağlarla yakalıyoruz. İlk önce ağın yerini baltayla kırıyoruz. Sonra 50 ile 60 metre uzaklıkta belli noktalarda buza vurarak balıkları yakalamaya çalışıyoruz. Her seferinde ağı en az 20 dakika bekliyoruz. Çok soğuk hava ve zorlanıyoruz ama ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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