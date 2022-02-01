Eksi 30 derecede hindistan cevizi kabuğunda domates üretilecek

Erzurum'da 10 dönüm arazi üzerine kurulan termal serada eksi 30 derecede topraksız üretim yapılacak. Hindistan cevizi kabuğuna dikilecek olan domates fideleri 60 derece sıcaklığa ulaşan termal su ile ısıtılacak.

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Şubat ayı içerisinde üretime başlanacak olan termal serada incelemelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Yılda 300 ton domates üretip Erzurum ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Erzurum’da termal enerji ile çalışan herhangi bir sera bulunmuyor. Amacımız bu işin olabilirliğini diğer yatırımcılara ve çiftçilere gösterebilmek. Bundan sonraki süreç içerisinde yeni yatırımcılara olanaklar sağlamak istiyoruz” dedi.

Orhan, “İşin uzmanlarından elde ettiğimiz bilgiler sayesinde yüksek rakımda üretilen ürünlerin hem lezzet açısından hem de verim açısından çok daha iyi olduğudur. Şu an bulunduğumuz nokta 2 bin rakımın üzerinde ve üretimi burada yapacağız. Eksi 25 veya 30 dereceleri gören hava koşullarına sahip bir şehirdeyiz. Hava koşullarından minimum derece etkilenecek bir sera oluşturduk” ifadelerini kullandı. (İHA)