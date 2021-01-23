Eksi 40 derecede salkım salkım domates üretiyorlar

Ayrancılar Mahallesi’nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon liraya mal oldu.

İlçede topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 40 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor.

HAZİRANDAN BU YANA BİN 200 TON ÜRÜN

Serada üretilen domatesler, geçen yıl Van’ın yanı sıra Türkiye’nin sebze üretiminde önemli olan Antalya’daki tezgahlarda da yer aldı.

Seranın üretim ve iş programı sorumlusu Ercan Karahanlı, “Türkiye’nin en doğusunda İran sınırına yakın Çaldıran ilçesinde bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kış şartları burada çok ağır geçiyor. Dün gece eksi 38 dereceyi gördük. Bu eksi avantajlarla çok güzel bir üretim gerçekleştiriyoruz. Haziran ayından bugüne kadar bin 200 ton ürün aldık. Antalya’ya ürün gönderdik. Antalya üzerinden diğer pazarlara da gönderildi.Hedefimiz her yıl bir öncekinin üstüne çıkmak” dedi.

“BURADA YAŞAM ÇOK ZOR”

Çaldıran’da özellikle kış aylarında yaşamın çok zor olduğunu belirten Ercan Karahanlı, “Burada araçların çoğu donmuş halde. Buna rağmen biz üretim yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Seramızda aktif 30 kişi çalışıyor. Çalışanların sayısı dönem dönemde artıyor” diye konuştu. (DHA)