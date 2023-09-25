Ekşisu Sazlığı’nda kuş popülasyonu arttı

Erzincan'da bulunan Ekşisu Sazlığı, ilkbahar yağışlarıyla yüzde 25 büyüdü. Bununla birlikte, sazlıktaki kuş popülasyonunda da yüzde 30'luk bir artış gözlemlendi.

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Yukarı Fırat Havzası ve Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük sulak alanlarından biri olan Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan sazlık, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de yaşaması için önemli bir habitat oluşturuyor.

İlkbahar yağışlarının ardından yapılan incelemede, sazlığın hem yüzde 25 büyüdüğü hem de kuş popülasyonunun yüzde 30 arttığı belirlendi.

Ekşisu Sazlığı’nda yaşayan kuş türleri arasında turna, dikkuyruk, uzun bacak, suna ve sakar meke gibi türler bulunuyor.

Erzincan Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, bölgedeki kuş popülasyonu hakkında bilgi verdi:

“Bu alanda özellikle ender rastlanan turna ve angut kuşlarımız bulunuyor. Turnalarımızın bir kısmı yerleşik, bir kısmı ise göçer durumda. Turnaların burada yerleşik olarak yaşamalarının sebebi, mikroklima iklim yapısı, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olmasıdır.”

“Sazlık alanımızda kuşların dışında sürüngenler ve memeli hayvanlar da mevcut. Ayrıca alanın farklı noktalarında mineralli su ve sıcak kaplıca suyu bulunan yerlerinde bazı balık türleri de yaşamını sürdürmekte.” (AA)