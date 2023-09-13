El becerisi sayesinde evinin bir odasını çeyiz atölyesine dönüştürdü

Düzce'de babasından öğrenerek hobi amaçlı başladığı el işlerinde kendini geliştiren esnaf Hüseyin Gonca, çeyizlik üretmek için evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Gonca, ürettiği çeyizlik ürünlerini sosyal medya ve internet üzerinden satışa sunuyor.

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El emeği göz nuru ürünleriyle yurt içi ve yurt dışından siparişler almaya başlayan Hüseyi Gonca, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Gonca yaptığı açıklamada, ürünlerine ilginin artması üzerine hobisini işe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Başlarda ilçede tanıdıklarının taleplerine yönelik çeyizlik ürettiğini, siparişlerin artması üzerine sosyal medya üzerinden de satış yapmaya başladığını dile getiren Gonca, “Müşterilerim genellikle beni sosyal medya üzerinden buluyor. Yurt içinde İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya’ya, yurt dışında ise Almanya’ya ürünler gönderiyorum” dedi.

Taleplere yetişmekte zorlandığı için atölyenin haricinde işlettiği giyim mağazasında da müşteri olmadığı zamanlarda el işi ürünleri yapmaya devam ettiğini belirten Gonca, “Genellikle kadınların yaptığı bir iş ama ben de bir erkek olarak çeyiz tasarımı, gelin bohçası, masa ve yatak örtüleri, pike takımları gibi A’dan Z’ye bir gelin çeyizinde ne varsa hepsini yapabiliyorum” diye konuştu.

Gonca, bir erkek olarak, çoğu kadının bile zorlanarak yaptığı ince işçilik isteyen ürünler ortaya çıkardığını, bazı kadın müşterilerine eğitimler verdiğini anlatarak, “Herkesin içinde bir cevher, hazine var; bunu ortaya çıkarmak gerekir. İyi modacılar genellikle erkeklerden çıkıyor. Erkek olduğumuz için ‘Şunu yapamam’ diye bir şey yok. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir” ifadelerini kullandı.

Yaptığı işi “sanat” olarak değerlendiren Gonca, alın teri dökerek ve ilmek ilmek işleyerek ortaya çıkardığı ürünlerin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gonca, işini büyütmeyi hedeflediğini belirterek, “Çevremdekiler, ‘Bu işi daha da büyütelim.’ diyerek bana destek oluyor. Nasip olursa bir moda tasarım atölyesi kurmak istiyorum. İnşallah o da gerçekleşir” şeklinde konuştu. (AA)