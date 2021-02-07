El emeği küfe plastiğe yenik düştü

BURSA'da yaşayan 72 yaşındaki Hakkı Ateş, el emeği göz nuru yaptığı küfeler ile yok olmak üzere olan zanaatı, küfecilik mesleğini evinin yanında kurduğu atölyede 58 yıldır yaşatmaya çalışıyor. 14 yaşından beri küfe ören Ateş, Marmara Bölgesi'nde nadir rastlanan küfe ustalarından yalnızca birtanesi. Bursalı usta, işin eğitimini almayıp, küfe örmeyi tek başına öğrenmiş. Zamanında çok küfe sattığını dile getiren Hakkı Ateş şunları söyledi; “Şimdi nerede o günler. Bugün plastik sele denen şey var. Küfeciliği bitirdi. Şimdilerde sipariş üzerine yapıyoruz. Küfe ak meşe, fındık ve kestane ağacından olur. En iyisi de kestane ağacından yapılır. Boyları 50 santimden, 80 santime kadar boy boy yapıyoruz. Verilen siparişe görede değişir”.

“SANATIN KÖTÜSÜ OLMAZ”

Üçü kız altı çocuk sahibi olduğunu söyleyen Hakkı usta, “58 yıldır çalışıp çabaladım yaptığım küfeleri satıp alımın teriyle kazandığım paralarla da çocuklarımı evlendirdim. Çok şükür Allah'a” ifadelerini kullandı. Küfeci ustası Hakkı Ateş, sözlerini şöyle noktaladı; “Eskiden küfeler ile zeytin toplanır, bu küfelerin içinde sofralık zeytinler yapılırdı. Hayvanlara yemler bu küfeler ile verilir, fırından ekmekler yine bu küfelere çıkarılırdı. Günümüzde ise artık bunlar bitti.

Çoğunlukla aksesuar ve dekor olarak kullanılıyor. Ben bu mesleği severek yapıyorum. 20 haneye öğrettim ancak onlar bıraktı. Ben tek kaldım buralarda. Sanatın kötüsü olmaz. Gün gelir işsiz kalırsınız, elinizde bir sanatınız olduğu takdirde işsiz kalsanız da üreterek kazanç sağlayabilirsiniz. Gençlere tavsiyem elinizde bir sanatınız olsun”.