El yapımı teraryum nasıl yapılır? Teraryum örnekleri…

Teraryum bulunduğu ortama güzellik ve farklılık katar. Ev yapımı teraryumlar hem eğlenceli hem de kişiye özel olduğundan heyecan verici olabilir. Tasarımı tamamen sizin elinizde olan teraryum ile harikalar yaratabilir evinize yenilik katabilirsiniz. Şimdi gelin beraber teraryum yapımının inceliklerini öğrenelim...

Teraryum satın almak ilk başta hepimizin aklına gelebilir. Ancak fiyatlarını duyduğunuzda biraz şaşırabiliriz. El yapımı teraryum fikri bu durumda daha cazip gelebilir. Son yıllarda pek çok ülkede evde ofiste her yerde bulunduğu ortama orjinallik katan teraryum en sık kullanılan ev dekorasyon ürünlerinden biridir. Teraryumun ne demek olduğunu çoğumuz merek ediyoruzdur. Anlam itibari ile toprak akvaryum anlamına gelen teraryumu evde istediğiniz malzemelerle süsleyerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. Evinizdeki eşyalarınız, tablolarınız hepsi sizin seçiminizdir ve aslında sizin kim olduğunuzu gösterir. Evinizde teraryum yaparak evinizin havasını değiştirmeniz mümkün. Peki, el yapımı teraryum nasıl yapılır?

TERARYUM BİTKİLERİ

Teraryumunuzun içerisinde her bitkiyi yetiştirmeniz mümkün değil. Amaç küçük bir cam kabın içerisinde bir ekosistem oluşturmaktır. Bitki seçimi bu nedenle önemlidir. Teraryumunuzun içerisinde nemli ortamı seven ve güneş ışığına direk temas etmemesi gereken dayanıklı bitkiler yetiştirilmelidir. Teraryumun içerisinde kaktüs, sukulent, küçük menekşeler, kalonşo çiçeği, yosun, eğrelti otu gibi bitkiler yerleştirilebilir.

TERARYUM YAPMAK İÇİN ELİNİZDE OLMASI GEREKENLER

Şeffaf veya cam bir fanus, kavanoz veya isteğe göre şeffaf bir kap, çakıl taşı, teraryum bitkileri, mangal kömürü, cımbız ve tamamlayıcı dekoratif ürünler

TERARYUM YAPIMI

Öncelikle işe cam kabınızın içerisini temizlemekten başlayın. Ardından düz bir şekilde çakıl taşlarını kabın dibine yerleştirin. Daha sonra mangal kömürünü dökerek bakteri oluşumunu engelleyerek bitkilerin zarar görmesini engelleyin. Daha sonra torf toprağı ilave edin. Bitki ekeceğiniz bölümlerden çukurlar oluşturun ve bitkileri ekin ve bitkilerin sağlamlaşması için hafif toprak dökün. Bitkileri yerleştirdikten sonra spreyle toprağı nemlendirin ve hayal gücünüzü konuşturun. Aksesuarlarınızla teraryumunuza farklılık ve güzellik katabilirsiniz. Dilediğiniz çalı, ot, kurutulmuş çiçek ve taş parçalarını doğadan temin ederek teraryumunuzu süsleyebilirsiniz.