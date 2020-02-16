Elazığ’a destek sözü…

Türkiye'nin ilk moda kanalı Fashion Top TV'nin de kurucusu olan Emir, yaşanan felaketler sonucu Elazığ ve Van'da mağduriyet yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sözü verdi. Emir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda;

“Türkiye'de birçok başarılı işe imza attık. Sizler her zaman bizi destekleyip, yanımızda oldunuz. Bizler de yaşadığımız bu felaketlerden sonra üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık. Elazığ ve Van'da mağduriyet yaşayan ailelerimizden 10 tane çocuğumuza, eğitim desteğinde bulunacağım. Önümüzdeki hafta, bu desteği bizzat illerimize giderek, ailelerimizi ziyaret ederek yapacağım” ifadelerini kullandı.