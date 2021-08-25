Elazığ’da Arap tavşanı bulundu: Türü tehlike altında

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde görüntülendi.

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Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyünde IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Hayvanı gören İrfan Soyak, ”Bu hayvanı su başında bitkin olarak buldum eve getirip karnını doyurdum. Kendine geldikten sonra tekrar eski yerine bıraktım. Hayvanın türü hakkında bilgim yoktu, sosyal medyada paylaşınca değerli bir hayvan olduğunu anladım. Bıraktığım yere tekrar gittim oradaydı eve getirdim Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle konuştuk onlara teslim edeceğiz” dedi.

“TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR”

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi.

Arap tavşanının, Orta Anadolu bölgesi ve Batı Anadolu bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Satar, “Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer almaktadır. Bazı ülkelerde insanlar tarafından tüketiliyor” diye konuştu. (İHA)

