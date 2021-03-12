Elazığ’da yakalandı: Avrupa’nın en büyüğü

Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Fırat Nehri’ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü.

10,5 YAŞINDA

Balığı tartan balıkçılar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim boyunda olduğunu belirledi. İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

“SUDAN ÇIKARTILMASI ZOR”

Fatih Yayar, “Fırat Nehri’ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik. Alabalığın yakalanması ve sudan çıkartılması zordur. Arkadaşlarla balığı çıkarabildik. İlk tutunca oltanın takıldığını düşündük. Çünkü çok kuvvetli bir balıktı. Güç uygulayamadık. Daha sonra da balık akara doğru yüzünce büyüklüğünü daha iyi anladık. Zor rastlanan, sudan çıkartılması ender olan bir türdü. 10 kilo 200 gram ağırlığındaydı” dedi.

Sportif balıkçılardan Harun Gülecen ise, “Türkiye’de, dünyada ve Avrupa’da bu boyutta, yaşta ve ağırlıkta balıklara rastlanmıyor. Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne biz balıktan parçalar ve numuneler gönderdik. Numunelerin sonucunda hayvanın 10,5 yaşında olduğu saptandı. 10 kilo 200 gram ağırlığında olduğu ve 115 santim uzunluğunda kayıtlara alınmıştı. Bu da gösteriyor ki kaçak avcılık ve illegal yöntemlerle avcılık yapılmadığı taktirde bizler bu manzara ile sık sık karşılaşabiliriz. Ama ülkemizde av yasağı olmasına rağmen illegal yöntemlerle yapılan avlardan dolayı bölgemizde sportif olta balıkçılığı kısıtlanmaktadır. Literatür kayıtlarında dünyada saptanmış olan en büyük balık 15 kilo 800 gram. Türkiye’de ve Avrupa’da şu anda bu balığın üstünde yaş, kilogram ve boyut olarak yok. Bu gökkuşağı alabalığıdır. Bir yılda ortalama 300 gram ağırlığa ulaşır” diye konuştu. (İHA)



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