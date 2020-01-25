Türkiye deprem sonrasında Elazığ’a kilitlendi! Eğlenceler iptal, yardım için kollar sıvandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen haberler üzerine sanatçı Haluk Levent, Bursa'daki konserini iptal etti. Konseri yapmanın hiçbir anlamının kalmayacağını belirten Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti.

Haluk Levent, sahne alacağı Bursa’daki konserini Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ’dan kötü haberler aldıklarını belirterek, “Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya’daki Ahbaplar koordine oldular” dedi.

“BEN AHBAP BAŞKANI OLARAK GÖREVİME GİDEYİM”



Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP Derneği üyelerinden Elazığ’daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. “Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim” diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti. Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.

FESTİVAL İPTAL, ELAZIĞ’A YARDIM

Öte yandan Osmaniye’de pazar günü yapılması planlanan, 6’ncı Sucuk Ekmek Festivali de iptal edildi. Festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek. Belediyeden festival kapsamındaki konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiği açıklandı.

BİR İPTAL DA ISPARTA’DAN

Deprem sonrasında Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yapılacak olan günübirlik tesis açılış töreni ve düzenlenecek olan konser ile etkinlikler iptal edildi.

RİZE FINDIKLI’DAN ELAZIĞ’A DESTEK

Rize Fındıklı Belediyesi de Türkiye’yi üzen depremin ardından ViçeFest Kış etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından, “Elazığ merkezli deprem nedeniyle ‘ViçeFest Kış’ etkinliklerimiz iptal edilmiştir.

Etkinlik harcamalarımız mağdur vatandaşlarımıza erzak desteği için kullanılacaktır. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun” denildi.



Yarın Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek “Kırım Müzik Şöleni” de Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle iptal edildi.

(DHA)