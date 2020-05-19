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Elazığ’lı depremzedeler 19 Mayıs’ı 1919 adet fidan dikerek kutladı
Elazığ’da 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için kurulan konteyner kentte kalan gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 1919 adet fidan dikerek kutladı.
Evren DEMİRDAŞ
Yaşam 19 Mayıs 2020 - 17:05

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında konteyner kentlerde kalan gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamayı ihmal etmedi.

Fotoğraf: Sözcü

KONTEYNER KENTTE YAŞAYAN GENÇLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Depremden dolayı konteyner kentte kalan gençler 1919 adet fidan dikerek anlamlı bir kutlamaya imza attı. Konteyner kentte hayatını sürdüren gençlerin ‘Konteyner Kentte Umutlarımız Fidanlarla Yeşilleniyor' sloganıyla kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan gösterisi duygulandırdı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın sosyal medya hesabında gençlerin videosunu paylaşmasıyla büyük beğeni topladı.

Fotoğraf: Sözcü

“GÖZLERİ IŞIL IŞIL GENÇLERİMİZDEN GÜZEL ÜLKEME SELAM OLSUN”

Sosyal medya hesabı üzerinden gençlerin kutlama videosunu paylaşan Vali Kaldırım, Elazığlı gençlerden Türkiye'ye selam iletti. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda,''Deprem akabinde 20 günde inşa ettiğimiz Konteyner kentlerde gençlerimizle 1919 adet fidan dikerek 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladık. Konteyner kentlerden, Aziz Elazığımızdan, gözleri ışıl ışıl gençlerimizden güzel ülkeme selam olsun” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 17:06 - 19.05.2020
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