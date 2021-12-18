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‘Elbisesi çok güzel olduğu için’ en iyi arkadaşını düğüne çağırmadı

Almanya'da bir model en yakın arkadaşının 'kıyafetini fazla güzel bulduğu için' kendisini düğününe davet etmediğini iddia etti. Durumu bir videoda açıklayan modelin paylaşımı kısa sürede viral oldu.

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‘Elbisesi çok güzel olduğu için’ en iyi arkadaşını düğüne çağırmadı

Almanya’da yaşayan ve isminin Alena olduğu belirtilen bir model, tasarımı kendisinin seçmesine rağmen, ‘fazla iyi göründüğünü’ düşündüğü ‘en iyi arkadaşı’ tarafından düğününe davet edilmediğini açıkladı.

Almanya, Heidelberg’den Alena adlı kadın, yakın arkadaşlarından birinin evlilik aşamasında olduğunu ve kendisine düğününde giymesi için bir elbise seçtiğini aktardı.

Albina Dyla tasarımlı mavi straplez bir elbise tercih eden Alena, bu seçimi nedeniyle ise düğüne davet edilmedi. Alman model, arkadaşının elbiseyle büyük gününü gölgede bırakabileceği konusunda endişeli olduğunu belirttiğini ve kendisini düğüne davet etmekten vazgeçtiğini öne sürdü.

Model claims she was 'uninvited' from friend's wedding because said she 'looked too good' in dress | Daily Mail Online

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, Alman model yaşadığı olayı TikTok hesabından yayınlarken, kısa sürede 5 milyondan fazla kişi videoyu izledi. Video, Almanya’da gündeme otururken kısa sürede viral oldu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Alena, videoda, “Yakın arkadaşım, benim için seçtiği elbisede çok iyi göründüğümü düşündüğü için beni düğününe davet etmedi” ifadelerinde bulunurken, “Ben yine de fotoğraf çekmeye devam ettim.” dedi.

Yorum bölümünde model, özellikle kıyafeti kendisi seçtiği için arkadaşının neden görünüşüyle ilgili bir sorunu olduğunu ‘anlayamadığını’ söyledi.

Ayrıca, günün nasıl göründükleriyle değil, ‘insanlara değer vermekle’ ilgili olması gerektiğini de vurguladı.

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