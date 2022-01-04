Elektrikle çevrili kovanları parçalayan ayının yaptığı hayrete düşürdü

Bilecik'te etrafı elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarına, cereyana çarpılmamak için yeri kazarak giren ayı 57 kovanı talan etti.

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Standart boyut

Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan, 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabani hayvanlardan korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı.

Sabaha saatlerine arılarına bakmaya giden adam kovanlarını parçalanmış, tüm ballarını yenmiş bir şekilde buldu.

Özkan, ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti.

Köy Muhtarı Muhittin Dündar, “Elektrik tellerinin altını oyarak geçmiş. İyice eşelemiş. Ortalama 60 kovandan şu anda çalışan 3 tane arı kovanı kaldı” dedi. (İHA)

