Elektrikli otobüsle 370 bin liralık tasarruf

Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmetine sunulan elektrikli otobüsler, 3,5 yılda 370 bin 500 lira tasarruf sağladı. Elektrikli otobüsler mali tasarruflarının yanı sıra çevre dostu olmalarıyla biliniyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Remourban – Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan aldığı destekle edindiği yüzde 100 elektrikli 4 otobüsle ulaşım ve servis hizmeti veriyor.

TÜRKİYE'DE İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ KULLANAN BELEDİYE

CHP'li Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediyelerden biri olarak, temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor.

HEM TASARRUFLU HEM DE ÇEVRE DOSTU

Dizel otobüsler 100 kilometrede 33,16 litre yakıt tüketirken, elektrikli otobüsleri 65 kwh enerji ile 100 km yol alabiliyor. 2016 yılının Nisan ayından bu yana aktif olarak kullanılan elektrikli otobüsler, 44 aylık süreçte toplam 217 bin 555 kilometre yol kat etti. Otobüslerin 44 aylık sürede 370 bin 500 TL yakıt tasarrufu sağladığı öğrenildi.

SIFIR EMİSYON

Tepebaşı Belediyesi'nin kullandığı elektrikli otobüsler sağladığı bu tasarrufun yanı sıra ‘Sıfır emisyon, sıfır kirlilik, sıfır gürültü' sloganı ile çevre ve gürültü kirliliği konusunda örnek teşkil ediyor.

Dizel yakıt kullanan bir otobüs, kilometrede 200 gram karbondioksit (CO2) salınımı yaparken; Tepebaşı Belediyesi'nin 44 ayda 217 bin 555 kilometre yol kat eden elektrikli otobüsleri, 43 bin 511 kg karbondioksit (CO2) salınımını engellemeyi başardı.

NE KADAR YOL KAT EDİYOR?

Elektrikli otobüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet ederken her biri haftalık ortalama 400 kilometre yol kat ediyor. Tam dolu aküyle 300 km yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda ise 24 kW gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor.,