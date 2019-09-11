Elektronik sigaradan altıncı kişi öldü

Sigaradan uzaklaşmak ve verdiği zararlardan kurtulmak isteyenler için son zamanlarda çok popüler bir alternatif hâline gelen elektronik sigara ABD’nin Kansas eyaletinde bir can aldı. Ölen kişinin, henüz ayrıntıları aydınlatılamayan bir solunum yolu hastalığından yaşamını yitirdiği açıklandı. İsmi açıklanmayan kişinin 50 yaşın üstünde ve daha önce de sağlık sorunları yaşadığı söylendi.

ABD'de 33 eyalette elektronik sigara kullanımına bağlı 450 akciğer hastalığı vakası inceleme altında. Hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, ateş, öksürük ve kusma var. Bazı vakalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı da görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin ülke çapındaki soruşturmasında vakalar, belirli bir e-sigara ürünü ve markasıyla ilişkilendirilmiş değil. Ancak bildirilen vakaların çoğu, esrar ürünleri dahil E vitamini asetatı içeren e-sigara likitleriyle ilgili görünüyor. E vitamininden elde edilen bir yağ olan asetat solunduğunda tehlikeli olabiliyor. E-sigara endüstrisiyse ciğerlere bulaşan hastalıktaki artışından, karaborsa ürünlerini sorumlu tutuyor. Sağlık yetkilileriyse e-sigara cihazlarının de tek başını sorumlu olabileceği ihtimalini elemiş değil.

Amerikan Elektronik Sigara Derneği sözcüsü de Gıda ve İlaç Dairesi FDA'e destek vererek, “Eğer hastanelik olmak ya da ölmek istemiyorsanız yasadışı THC (esrarın etken maddesi tetrahidrokannabinol) yağı kullanmayı hemen bırakın” dedi. Amerikan Tıp Derneği ise hastalığın sebebi anlaşılana kadar elektronik sigara kullanılmamasını söyledi. Kansas Eyaleti Sağlık Müdürü Dr. Lee Norman da, elektronik sigara kullanımının arık sona ermesi gerektiğini belirtti. Norman, “Siz ya da bir yakınınız e-sigara içiyorsa, lütfen bırakın” dedi.

