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Eleştirilere şarkılı yanıt!
Eleştirilere şarkılı yanıt!
Alper Erözer’in hayranlarında genç şarkıcının kendisini bu zamana kadar sert bir dille eleştirenlere yanıt verdiği kanaatini ortaya çıkardı.
Yaşam 26 Haziran 2019 - 22:06

Henüz 13 yaşındayken seslendirdiği şarkılar ile dikkatleri üzerine çeken Alper Erözer, geçtiğimiz günlerde yayınladığı sözü kendisine, müziği ve düzenlemesi Aerro'ya ait “Alışırlar” adlı rap bir şarkıyla dinleyicilerini şaşırttı.
Şarkıda yer alan sözler, Alper Erözer'in hayranlarında genç şarkıcının kendisini bu zamana kadar sert bir dille eleştirenlere yanıt verdiği kanaatini ortaya çıkardı.

Genç şarkıcının yeni parçası, sözleri ile sosyal paylaşım platformlarında dikkat çekti.