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Elif’in ismi çocuk parkına verilecek
Elif’in ismi çocuk parkına verilecek
İzmir'de yıkıma neden olan 6.9 büyüklüğündeki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ismi, Bartın'ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verilecek.
Yaşam 3 Kasım 2020 - 11:54

İzmir Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif’in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* 65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz. Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz.

(FOTO: DHA)

* Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var.*

* 3-5 saat değil 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz… Biz de onun ismini parka vermeye karar verdik. (DHA)

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Son güncelleme: 12:00 - 03.11.2020
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