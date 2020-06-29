Elizabeth Hurley’in intihar eden sevgilisi Steve Bing’in oğluna yazdığı mektup ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley ile geçmişte birlikte olan, babalık davası ile gündemdem düşmeyen milyoner yapımcı Steve Bing, geçen hafta Los Angeles’ta oturduğu binanın 27’nci katından atlayarak intihar etti. Bing’in, Hurley ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Daiman Hurley için, intihar etmeden birkaç saat önce bir veda mektubu yazdığı ortaya çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre mektup bina yönetimi ve Los Angeles polisi tarafından sahiplerine ulaştırıldı.
Bing’in çocuklarına yazdığı mektubu ise Amerikalı TV sunucusu Billy Bush açıkladı. Bush ayrıca, “Onunla birlikte olan arkadaşlarım var. Steve ağır bir depresyonun içindeydi. Bu corona virüs olayı da kesinlikle bir faktör. Onu darmadağın etti” diye konuştu.