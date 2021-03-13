Elleriyle kaval sesi çıkaran ayakkabı boyacısı yeteneğiyle müşteri çekiyor

Beş çocuk sahibi olan Ömer Turan, düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan babasını 10 yıl önce kaybedince beraber yaptıkları mesleği bırakıp, ayakkabı boyamaya başladı.

Ailesini boya tezgahında kazandığı para ile geçindiren Turan, müşterilerinin ilgisini çekmek için de yeteneklerinden faydalanıyor.

Zurnası ve kavalı artık olmayan Turan, bu aletlerin seslerini de elleri ile ağzını kullanarak, çıkarabiliyor.

Ömer Turan, yeteneği sayesinde müşteri sayısını ikiye katladığını, meraklıların gelip, fotoğraf ve görüntü çektiğini belirtirken, bazen boya sandığı önünde kuyruk oluştuğunu söyledi.

“İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR”

Turan, “Uzun zamandır boyacılık yaparak evimin geçimini sağlıyorum. Babadan kalma mesleğimiz olan zurna çalmayı babamız öldükten sonra bıraktık. Kendimi geliştirerek zurna ve kaval sesini ağzımla çıkarabiliyorum. Bu yaptığım işin bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Burada ellerim ve ağzımla çıkardığım çeşitli melodiler insanların ilgisini çekiyor. Sesi duyan gelip, ayakkabılarını boyatıyor. Bazen uzun kuyruklar bile oluşuyor” dedi. (DHA)