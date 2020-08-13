İçeriğinde kuersetin ve kateşin gibi antioksidan maddeler bulunan elma çayında ayrıca sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra A, D, E, B6 ve C vitamini bol miktarda yer alır. Vücudun sağlıklı kalmasına ve hastalıklara karşı korumaya yardımcı olan elma çayı hakkında merak edilenler haberimizde… Elma çayının faydaları nelerdir? Elma çayı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

Elma çayı, siyah çay yaprakları ile birlikte elma dilimleri kaynatılarak yapılan ve tarçın, karanfil, zencefil, ayva, nane, zerdeçal ve limon ile birlikte lezzetlendirilerek içilebilen bir karışımdır. Tatlı ve lezzetli bir içecek olan elma çayı ılık veya soğuk olarak tüketilebilir. Şimdi, vücut için pek çok yararı bulunan elma çayının faydalarına daha yakından bakalım. Elma çayının faydaları nelerdir? Elma çayı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

ELMA ÇAYININ FAYDALARI

– Ateroskleroz, kalp krizi riskini azaltarak kalp sağlığını korur.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Enerji verir.

– Diyabetin tedavisinde yardımcı olur.

– Kemikleri güçlendirir.

– Vücuttan iltihabı ve ödemi atar.

– Bağırsakların çalışmasını düzenler.

– Baş ağrısına iyi gelir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

– Kan şekerini düzenler.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Kemikleri güçlendirir.

– Belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilir.

– Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara karşı koruyucudur.

ÖNEMLİ NOT: Vücut için pek çok yararı bulunan elma çayı birçok yönden sağlıklı bir içecektir. Elma çayın bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak elmanın ait olduğu meyve ailesine duyarlı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Ne sıklıkta tüketebileceğinizi beslenme uzmanına ve doktorunuza mutlaka danışmakta fayda vardır.