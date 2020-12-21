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Elmalı Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 24,23’e düştü
Elmalı Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 24,23’e düştü
Türkiye genelinde yağışsız geçen mevsimler nedeniyle barajlardaki su seviyeleri her geçen gün azalıyor. Bu durumdan Elmalı Barajı da etkilendi. Eylül ayında 32,53 olarak ölçülen su seviyesi aralık ayında 24,23 seviyelerine geriledi.
Yaşam 21 Aralık 2020 - 11:13

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının da yağmaması nedeniyle barajlardaki su seviyesi daha da azaldı.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı eylül ayında yüzde 39’larda gösterirken bu oran aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine indi.

(FOTO: İHA)

Birçok barajda su seviyelerinde hızlı düşüşler yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre Elmalı Barajın’daki doluluk oranı eylül ayında yüzde 32,53 oranında ölçülürken, bu oran aralık ayında yüzde 24,23 seviyelerine geriledi.

Öte yandan baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti. (İHA)

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Son güncelleme: 11:35 - 21.12.2020
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