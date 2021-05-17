Elmalı Barajı’nda rekor doluluk oranı

Bahar aylarında İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle mega kentin en önemli barajlarından olan Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine yükseldi.

İSKİ verilerine göre geçen yıl aynı tarihte yüzde 80.41 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 89.46 seviyesine çıkarak artış gösterdi.

Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’un barajlarını yüzde 20 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla barajlardaki doluluk arttı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elmalı Barajı da yıl boyunca yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı.

Mayıs ayının ortalarında alınan verilere göre Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 89.46 seviyesine ulaştı. Bu seviye ile Elmalı Barajı geçen yılda ölçülen doluluk oranına göre yüzde 9 seviyesinde artış gösterdi. (İHA)



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