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Elmalı’da korkutan görüntü: Suların 4’te 3’ü çekildi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi.

Güncellenme: 10:25, 28/12/2020
Haberler Yaşam

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı’ndaki suyun 4’te 3’ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçen yıl 66 metreydi.

EYLÜLDE DOLULUK YÜZDE 32’YDİ

Eylül ayında, Anadolu yakasına su sağlayan Elmalı Barajı’nda doluluk Yenioranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi.

(FOTO: İHA)

ESKİDEN SU VARDI ŞİMDİ YÜRÜME YOLU OLDU

Geçen aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor.

(FOTO: İHA)

Öte yandan yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

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Bursa drone istanbul Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:06,