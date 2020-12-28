Elmalı’da korkutan görüntü: Suların 4’te 3’ü çekildi

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı’ndaki suyun 4’te 3’ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçen yıl 66 metreydi.
EYLÜLDE DOLULUK YÜZDE 32’YDİ
Eylül ayında, Anadolu yakasına su sağlayan Elmalı Barajı’nda doluluk Yenioranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi.
ESKİDEN SU VARDI ŞİMDİ YÜRÜME YOLU OLDU
Geçen aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor.
Öte yandan yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi. (İHA)