Elon Musk, birkaç gün önce gerekli olursa, solunum cihazı üretebileceğini açıklamıştı. Musk, üretmese bile, California'dan gelen talep üzerine Çin'den 1255 solunum cihazı aldı...

Elon Musk, ABD’nin Los Angeles kentindeki hastanelerdeki koronavirüs hastaları için Çin’den 1255 solunum cihazı satın aldı. Musk, aslında bundan birkaç gün önce yaptığı bir açıklama ile, gerekli olursa solunum cihazlarını kendisinin üretebileceğini söylemişti.



Ne var ki California’daki sağlık yetkilileri yalnızca kendi eyaletlerinin toplamda 50.000 solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ve Gavin Newsom şu anda artan COVID-19 hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyince, Tesla CEO’su Elon Musk, Los Angeles’a 1255 solunum cihazı gönderdi.

Twitter’da bir kullanıcıya cevap veren Elon Musk, Çin’de fazladan solunum cihazı arzı olduğunu, böylece cuma gecesi FDA onaylı ResMed, Philips ve Medtronic marka 1255 solunum cihazını satın alarak hava yoluyla Los Angeles’a gönderdiklerini açıkladı.