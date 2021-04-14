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Elon Musk’ın sevgilisi Grimes bu kareyle gündem oldu

Son dönemde Bitcoin ile ilgili açıklamalarıyla gündem olan Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Mars’a gitmek ve orada koloni kurulmasına yardımcı olmak istediğini sık sık dile getirip ilgi çeken Grimes, şimdi de “Uzaylı Yaraları” ismini verdiği dövmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:35, 14/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Elon Musk’ın sevgilisi Grimes bu kareyle gündem oldu

Asıl adı Claire Elise Boucher olan 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı yeni dövmesiyle beğeni topladı.

Uzay yaraları ismini verdiği dövme, görüntüsüne alışkın olduğumuz siyah renk ile değil de beyaz renk kullanılarak yapılmış. Grimes'ın tüm sırtını kaplayan dövme, Nusi Quero ve Tweak T'nin tasarımı.

Grimes’ın Instagram’da paylaştığı fotoğraf hayranlarını ikiye böldü.

Grimes paylaşımında dövme yapım aşamasını da paylaşıyor. Paylaşımda, Tweak T’nin temel şekilleri oluşturduğu, Nusi’nin ise bu şekilleri 3 boyutlu geometrik bir hale getirdiği ve ardından bir dizi detaylı çalışma daha gerçekleştirildiği anlatılıyor.

“Uzaylı Yaraları” ismi verilen dövme Grimes'ın tüm sırtını kaplıyor, sosyal medyada yeni dövmesini paylaşan Grimes pek çok beğeni de aldı. Fakat bazı Instagram kullanıcıları Grimes’ın dövmesini beğenmediklerini ve abartı bulduklarını söyledi.

MARS’A YERLEŞMEK İSTİYOR

Elon Musk ile birlikteliğinden X Æ A-Xii isminde bir oğlu olan Grimes, uzay ve Mars'a olan ilgisiyle de sık sık kendinden bahsettiriyor.

Grimes ve Elon Musk çocuklarına verdikleri isimle de gündem olmuştu.

Grimes, Clubhouse'ta katıldığı bir konuşmada kendi kendini idame ettiren bir Mars medeniyeti kurma hayalinden bahseden Elon Musk'tan pek de farklı bakmıyorlar hayata. Son olarak 50 yaşından sonra Mars'a taşınmak istediğini söyleyen Grimes, Mars'ta bir koloni kurulmasına yardımcı olmak istediğini de belirtmişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:11,