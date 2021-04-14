Elon Musk’ın sevgilisi Grimes bu kareyle gündem oldu

Asıl adı Claire Elise Boucher olan 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı yeni dövmesiyle beğeni topladı.

Uzay yaraları ismini verdiği dövme, görüntüsüne alışkın olduğumuz siyah renk ile değil de beyaz renk kullanılarak yapılmış. Grimes'ın tüm sırtını kaplayan dövme, Nusi Quero ve Tweak T'nin tasarımı.

Grimes paylaşımında dövme yapım aşamasını da paylaşıyor. Paylaşımda, Tweak T’nin temel şekilleri oluşturduğu, Nusi’nin ise bu şekilleri 3 boyutlu geometrik bir hale getirdiği ve ardından bir dizi detaylı çalışma daha gerçekleştirildiği anlatılıyor.

“Uzaylı Yaraları” ismi verilen dövme Grimes'ın tüm sırtını kaplıyor, sosyal medyada yeni dövmesini paylaşan Grimes pek çok beğeni de aldı. Fakat bazı Instagram kullanıcıları Grimes’ın dövmesini beğenmediklerini ve abartı bulduklarını söyledi.

MARS’A YERLEŞMEK İSTİYOR

Elon Musk ile birlikteliğinden X Æ A-Xii isminde bir oğlu olan Grimes, uzay ve Mars'a olan ilgisiyle de sık sık kendinden bahsettiriyor.

Grimes, Clubhouse'ta katıldığı bir konuşmada kendi kendini idame ettiren bir Mars medeniyeti kurma hayalinden bahseden Elon Musk'tan pek de farklı bakmıyorlar hayata. Son olarak 50 yaşından sonra Mars'a taşınmak istediğini söyleyen Grimes, Mars'ta bir koloni kurulmasına yardımcı olmak istediğini de belirtmişti.