Elon Musk’ın yeni çocuğu ismiyle şaşırttı

İlk çocuklarına verdiği "X" ismiyle çok konuşulan Elon Musk ve Grimes'ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiği ortaya çıktı. Çift, ikinci çocuklarına da "Y" adını vererek farkını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir ayrı oldukları bilinen Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile şarkıcı ve söz yazarı Grimes’ın Aralık ayında ikinci bir çocukları oldukları ortaya çıktı.

İlk çocuklarına “X AE A-12” ismini vererek tüm dünyada şaşkınlık yaratan çift, erkek doğan çocuklarına kısaca “X” dediklerini belirtmişti. Uluslararası medyada yer alan haberlerde X’in kendisine uygun bir kız kardeşi sahibi olduğu duyuruldu.

TAM ADINI YAZMAK ÇOK ZOR

Gerçek adı Claire Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan kızlarının tam adının “Exa Dark Sideræl” veya kısaca “Y” olduğunu söyledi. İsmi verirken Yüzüklerin Efendisi karakteri Galadriel’den etkilendiğini belirtti. Bebek haberi, Grimes’ın Vanity Fair dergisine verdiği röportajda gün yüzüne çıktı.

50 yaşındaki teknoloji devi Elon Musk’ın ise yedi çocuğu var. 2004’te Griffin ve Xavier adında ikiz oğulları, 2006’da da eski eşi Justine Wilson’dan Kai, Saxon ve Damian adında üçüz çocukları oldu. Y’nin ağabeyi olan “X AE A-12” ise Mayıs 2020’de dünyaya gelmişti.

Daha öncesinde ayrılıp tekrar barışan Elon Musk ve Grimes çiftinin şu an yine ayrı oldukları söyleniyor.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu ile ilgili şifreli mesajı: Satoshi Nakamoto dedi

İlginizi Çekebilir Elon Musk gönlünü Avustralyalı aktriste kaptırmış: İşte Natasha Bassett