Elton John Kraliçe II. Elizabeth’i yeğenini tokatlamakla suçladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John’dan Kraliçe II. Elizabeth’e şok suçlama. Yıllar önce, kraliyet tarafından ‘Sir’ unvanı alan John, Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, kraliçenin bir partide yeğenini tokatladığını yazdı.

İngiliz şarkıcının yazdığı makalede olay şöyle gelişiyor. Elton John, kraliçenin bir partide kız kardeşi Prenses Margaret'in oğlu Viscount Linley'e ‘Kardeşin Lady Sarah Armstrong’a göz kulak ol’ demiş. O sırada Linley ise kardeşiyle ilgilenmek yerine II. Elizabeth’in yanından uzaklaşmaya çalışmış. Yine John’un iddiasına göre kraliçe, yeğeninin sözününü dinlemediği için ona tokat atmış.

John o anları “Yeğenini tokatlarken gördüm. Bu esnada Linley defalarca ‘Vurma’ dedi. O sırada benim bu tokata şahit olduğumu görünce bana göz kırptı ve bunun bir şaka olduğu mesajını verdi. Kraliçe'nin halk önündeki imajının ciddiyetsizlik olmadığını biliyorum ama özel hayatında eğlenceli biri” diyerek anlattı. İngiliz şarkıcı merhum Lady Diana ile olan dostluğuyla biliniyor. Dolayısıyla da böyle bir iddida bulunması, ‘Yılların intikamını alıyor’ gibi yorumlara neden oldu.

