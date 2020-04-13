Bir kadının oositinin (yumurta) bir erkeğinin spermiyle döllenmesiyle oluşturulan embriyo hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik… Embriyo nedir, gelişimi nasıl olur?

Bir bebek, döllenmiş bir yumurtadan başlayarak çeşitli gelişim aşamalarından geçer. Yumurta bir blastokiste, bir embriyoya, sonra bir fetusa dönüşür. Bu aşamalardan biri olan embriyo hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Embriyo nedir, gelişimi nasıl olur? İşte cevaplar…

EMBRİYO NEDİR?

Sperm hücresi yumurta hücresi içerisine doğal yöntemler aracılığı ile ya da gerekli operasyonlarla girerek, döllenmiş yumurtaları meydana getirmektedir. Bu döllenmiş yumurtaya tıp dilinde zigot adı verilmektedir. Zigotlar mitoz bölünmeye uğrayarak, farklı hücre bölünmelerini meydana getirmektedir. Hücre bölünmesinin oluşması ve hücre sayısının artmasına embriyo adı verilmektedir.

EMBRİYO GELİŞİMİ NASIL OLUR?

Embriyonun gelişimi günlerle ifade edilen bir süreçtir ve rahim duvarına tutunabileceği beşinci güne kadar gelişimi takip edilebilir. Yumurtaların ve spermin alınması ve döllenmenin sağlanması başlangıç günü olarak adlandırılabilir.

Döllenmeden bir gün sonra iki çekirdekli hücre bölünmeye başlar. Döllenmenin 2. gününde embriyo, 4 hücrelidir ve rahme doğru taşınmaktadır. Dördüncü günün ardından “morula” adıyla anılan embriyo bölünmeyi sürdürür ve iç kısmında sıvı dolu bir bölge oluşur. Buna da blastokist adı verilir. Blastokist rahme gider, ince tabakası ayrılır ve embriyo endometrium tabakasına tutunur.