Emekli astsubayın hobisi mesleği oldu! Yılda 40 ton satıyor

Türkiye’nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve iki çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne’de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı.

Yaptığı işten zevk alan Kapar, iki yıl önce emekli olarak memleketi Aydın’a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi’nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100’er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı.

3 TESİS KURDU

Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu. Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Tolga Kapar, ” İstiridye mantar üretimi çok risklidir. Öncelikle yeterli teknik bilgiye sahip olmanız ve iyi bir tesisinizin olması gerekiyor. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor. Hammadde olan kompos bulunduğunuz bölgenin hava durumu ve sizin oda yönetimine göre değişiyor. İstiridye mantarı üreticiliğinde üretici olarak bizim hedefimiz yüzde 25 verim ve üzerine çıkabilmektir. 10 ton kompos koyulan bir tesiste 2 defada 2.5 ton ve üzeri mantar elde edinilebilir. Yılda 5 defa üretim yapıyoruz. Bir tesisten 13 ton gibi mantar üretme potansiyeli var. 3 tesisten yıllık 40 ton mantar üretim kapasitesine sahibiz. İstiridye mantarının protein değeri kırmızı etle bire birdir. Üretimde hiçbir şekilde kimyasal ilaç katkı tarzı hiçbir şey kullanmıyoruz” dedi. (İHA)