Emekli bankacı 83 şarkı yazdı, 13 klip çekti

Denizli'de, bankadaki görevinden 12 yıl önce emekli olan Hurşit Türkay Çakır (65), yıllardır ertelediği hayaline kavuştu. Saçlarını uzatıp bıyık bırakan ve rock müziğine yönelen Çakır, 83 şarkı yazdı, sözü ve müziği kendisine ait olan 13 şarkısına da klip çekti.

Denizli’de oturan Hurşit Türkay Çakır, 26 yıl yaptığı banka memurluğu görevinden 2008 yılında emekliye ayrıldı. Gençlik yıllarında müziğe ilgi duyan Çakır, iş yaşamı nedeniyle müzik tutkusunu ertelemek zorunda kaldı. Bankacılıktan ayrılması ardından saçlarını uzatarak, bıyık ve sakal bırakan Çakır, yeni bir imaj oluşturdu. 12 yıllık emeklilik hayatı içinde 83 şarkı yazan Çakır, 2015’te 10 şarkıdan oluşan ‘Bilmelisin’ isimli albümü çıkarttı. Sözü ve müziğini yaptığı 13 şarkısına ise kendi imkanlarıyla klip çekti. Çakır son olarak sözleriyle dinleyenleri gülümseten ‘Hadi Hadi Gari’ isimli şarkısına eşekler ve develerin de yer aldığı bir klip yaptı.

‘İKİNCİ BİR HAYATA BAŞLADIM’

Hurşit Türkay Çakır, küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyduğunu belirtti. Çocukluk hayalini, emeklilik yıllarında gerçekleştirdiğini dile getiren Çakır, “Bankacılık yaparken hep hesap kitap ve evrak işleriyle uğraştım. Çalıştığım süre içinde müzik yapma isteği içimde vardı. Özellikle rock müziği yapmak, türküler söylemek yeni şarkılar yazmak istiyordum. Emekli olunca kendime geldim. İkinci bir hayata başladım. Hayallerim vardı, gerçekleştirmek için adım atmaya başladım” dedi.

83 ŞARKI, 13 KLİP

Emekli olur olmaz imaj değişikliği yaptığını belirten Çakır, “Memuriyet döneminde kılık kıyafet ve saç kuralları vardı. Emekli olduktan sonra gerçek özgürlüğü buldum. Saçımı uzattım. Kıyafet tarzımı değiştirdim. Emeklilik yeni bir yaşama başlangıçtır. Bu süre zarfında 83 şarkı yazdım, 13 klip çektim yüzlerce konsere çıktım” diye konuştu.

Çakır, çevresinden hep olumlu tepkiler aldığını, bu durumun kendisini çok motive ettiğini kaydederek, “Arkadaşlarım bana gıpta ile baktıklarını, ikinci bir yaşama başladığımı, beni örnek aldıklarını söylüyor. Beni uzun süre sonra görenler de bu halime inanamıyor. Emekli olunca da yeni ve güzel şeyler yapılabiliyormuş. Emekli olanlara hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ediyorum” dedi. DHA