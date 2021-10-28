Emekli başkonsolosluk çalışanı bisikletiyle 69 il gezdi

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki görevinden geçen yıl emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan yola çıkan Yüksel Sarıçiçek (54), bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol katetti. 69. il olarak Kayseri'ye giden Sarıçiçek, "Bundan sonraki hedefim İstanbul'dan yola çıkıp Lizbon'a kadar pedal çevirmek" dedi.

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İstanbul’da yaşayan Yüksel Sarıçiçek, 11 yıl çalıştığı Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki görevinden emekli olduktan sonra hayalini kurduğu bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçirdi.

‘İstanbuldan çıktım yola, 81 ilde verdim mola’ sloganı ile bugüne kadar 10 bin 800 kilometre yol kateden Sarıçiçek, 69 ili bisikletiyle gezdi. Sarıçiçek, Türkiye turunu bitirdikten sonra İstanbul’dan Portekiz’in başkenti Lizbon’a gitmek istediğini söyledi.

81 İLİN TAMAMINA UĞRAYACAK

Geçen yıl 10 Ekim’de bisiklet turuna başladığını belirten Yüksel Sarıçiçek, “12 il kaldı. 8 ayda bitirmeyi planlıyordum. Ancak araya pandemi girdi ve 1 yılı geçti. Yola çıktıkça gittiğim yerlerde gezilecek çok fazla yerin olduğunu fark ettim. Her ilde ayrı bir güzellik var. Aynı zamanda sosyal sorumluluk gereği de bazı projeler ortaya koydum. Çevre bilincini de sağlamayı amaçlayarak bazı etkinlikler yaptık” dedi.

“HERKESİ BİSİKLETLE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM”

Kayseri’nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için kültürel anlamda zengin olduğunu da söyleyen Sarıçiçek, “Kayseri’nin de birçok doğal güzelliği var. Kayseri’ye daha önce gelmiş olmama rağmen bisiklet ile geldiğim zaman görmediğim pek çok güzelliği ilk kez görmüş oldum. Bir sonraki gelişimde daha fazla zaman ayırıp bu güzellikleri daha çok keşfetmeyi amaçlıyorum. Herkesi bisikletle yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

“LİZBON’A GİTMEK İSTİYORUM”

81 ilin tamamına ulaştıktan sonra Avrupa turuna başlamak istediğini belirten Sarıçiçek, “81 ili tamamladıktan sonra İstanbul’dan bisikletle yola çıkıp Lizbon’a kadar gitmek istiyorum. Aslında Türkiye turu yapmadan önce bunu hayata geçirmek istemiştim. Ancak, pandemi nedeniyle yurt dışı programını askıya alıp, Türkiye turuna çıkmaya karar verdim. Umarım şartlar düzelir” ifadelerini kullandı. (DHA)