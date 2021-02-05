Emekli çift “gönül rahatlığıyla” camiye 5.3 milyon bağışladı

Sivas’ta yaşayan emekli hayırsever Feyzullah-Feride Muntazam çifti, Merkez Camii ve Külliyesi’ne bağışladıkları 5 milyon 300 bin lirayı Vali Salih Ayhan’a teslim etti. Vali Ayhan, paranın dekontunu hayırseverden teslim alarak, dernek makbuzunu da aileye teslim etti.

Uzun yıllar eşiyle birlikte yurtdışında işçi olarak çalışan 90 yaşındaki Feyzullah Muntazam, tüm birikimlerini cami inşaatına bağışladı. Feyzullah Muntazam, “Yıllarca yurt dışında hanımla birlikte çalıştık, çabaladık. Yeri geldi memleket hasreti çektik, yeri geldi Sivas’ın özlemini duyduk. Yemedik, içmedik biriktirdik. Herkese faydamız dokunsun istedik. Sizin de emeğinizi, gayretlerinizi görünce tüm birikimimizi bu camiye bağışlama kararı aldık. Bu parayı gönül rahatlığı ile bağışlıyoruz, çok mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Rabbimize şükürler olsun” diye konuştu.



VALİ: SİVASLILARIN GENETİĞİNDE VAR



Bağışı alan Vali Salih Ayhan, “Rabbim, inanıyoruz ki onun amel defterini hem fani dünyada hem ebedi alemde hiçbir zaman kapatmayacak, Herkese de nasip olmaz. Allah sizlerden razı olsun. Sivas hayırseverliği ön planda olan bir şehir. Sivaslıların genetiğinde var bu hayırseverlik” diye konuştu.



AYNI ANDA 2 BİN 400 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Şehir meydanında Temeli 20 Temmuz 2020’de atılan Sivas Merkez Camii ve Külliyesi’nde, 17 bin metrekare alanda aynı anda 2 bin 400 kişinin namaz kılabilecek.