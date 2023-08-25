Emekli çift bisikletle Türkiye’yi geziyor

Memurluktan emekli olduktan sonra hobi olarak binmeye başladıkları bisiklet ile iki yıldır Türkiye'yi gezen Mehmet (65) ve Duygu Kırkıcı (61) çiftinin yeni rotası Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkan çift, 77 günlük yolcuğun ardından Rize'ye ulaştı.

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İstanbul’da oturan Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, yedi yıl önce emeklilikleri sonrası sağlıklı yaşam için kendilerine iki bisiklet aldı. Bisikletleriyle bir süre yaşadıkları mahalle çevresinde gezen çiftin bu hobisi zamanla tutkuya dönüştü. Tutkularını kent dışına taşıyan çift, iki yıl önce Türkiye’yi gezmeye başladı. Birlikte pedal çeviren çiftin son durağı, Karadeniz Bölgesi oldu.



İstanbul’dan yola çıkan çift, bin 500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolcuğun ardından Rize’ye ulaştı. Uğradıkları sahil kentlerinde yanlarında taşıdıkları çadırda konaklayarak mola veren çift, dinlendikten sonra yollarına devam etti. Beş ay sürecek gezilerini Gürcistan’da noktalayacak olan çift, aynı rotayla dönüş yolcuğuna geçecek.

“İKİ TEKER BİZE YETER’ DİYEREK YOLA ÇIKTIK”

Mehmet Kırkıcı, “Çocukken okuduğum kitapta ikiarkadaşın Fransa’dan bisikletle dünya turuna çıktıkları hikayesi vardı. Bu hayalimdi ve aradan yıllar geçtikten sonra eşime biz de ‘Bisiklete binelim mi?’ dedim. Emeklilik sonrası biz de farklı bir bisiklet sevdası başlamış oldu. İki yıldır da eşyalarımız ve evimiz sırtımızda geziyoruz. Hanımla beraber ‘İki teker bize yeter’ diyerek İstanbul’dan yola çıktık” dedi.

“BİSİKLETİMİZ BİZİM EVİMİZ”

Bisikletle turunu herkese tavsiye eden ve Karadeniz’i ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Duygu Kırkıcı da “İstanbul’da bisikletle gidebileceğimiz yerler sınırlıydı biz de ülkemizi tanıyalım istedik. Karadeniz’i hayatımda ilk defa görüyorum. Gittiğimiz yerlerde elektrik kullanmayıp, kendi güneş enerjimizi kullanıyoruz. Bisikletimizde yok yok. Bisikletimiz bizim evimiz. 77 gündür yoldayız zaman nasıl geçti hiç farkında değiliz. Böyle bir yaşam tarzını herkese tavsiye ederim. Çünkü kafanız yolda boşalıyor, hiçbir şeyle alakanız kalmıyor” diye konuştu. (DHA)