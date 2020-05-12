Emekli öğretmenden tarım işçilerine hasat öncesi virüs dersi

Corona virüsüne karşı üretime devam eden üreticiler, hasat zamanı tarım işçilerini virüsten korumak için çeşitli yöntemlere başvurmaya başladı. Yıllarca öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Metin Koyuncu, mesleğinin getirdiği alışkanlığı devam ettirerek hasat öncesi tarım işçilerine virüsten korunma yollarını ders şeklinde anlatıyor ve sonra hasada başlıyor.

Corona virüsü salgınında üretmeye devam eden çiftçiler aldıkları önlemlerle dikkat çekiyor. Manisa'da yıllarca öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde çiftçiliğe başlayan Metin Koyuncu, öğretmenlik mesleğinin getirdiği alışkanlıkla virüsten korunmanın yollarını tarım işçilerine ders şeklinde anlatmaya başladı.

HASAT ÖNCESİ CORONA DERSİ

Tarlasında kiraz ve erik yetiştiren emekli öğretmen Koyuncu, virüse karşı çeşitli önlemler aldı. İşçiler tarlada çalışmaya başlamadan önce Metin Koyuncu, hazırladığı tahtasında tarım işçilerine maskeyi nasıl kullanmaları gerektiğini, sosyal mesafe için uyulması gereken kuralları anlatıyor. Çiftçiler de ders sırasında sosyal mesafeye uyarak anlatılanları dinliyor.

Ders bittikten sonra sıra hasada geliyor. Öğrendiklerini tarlada uygulayan tarım işçileri maskelerini takıyor, sosyal mesafe kurallarına uymak için büyük çaba harcıyor. Toplanan erik ve kirazlar yine hijyen kurallarına uyularak temizleniyor, pazara götürülmek için hazır hale getiriliyor.

VİRÜSLE İLGİLİ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ANLATIYOR

Emekli olduğu öğretmenlik mesleğini tarlasında da devam ettiren Metin Koyunca, tarlasında erik ve kiraz toplamaya gelen tarım işçilerine virüsten korunma yollarını tek tek anlatıyor. “Bizim görevimiz ürettiğimiz ürünleri hijyenik olarak tüketiciye ulaştırmak” diyen Koyuncu şöyle konuştu;

* İşçiler tarlaya geldiği zaman ilk olarak corona virüsünden korunmak için ve tüketicilere hijyenik bir şekilde ürünü göndermek için gereken bütün konuları bir ders gibi kendi tahtamda anlatıyorum. Bunu her sabah yapıyoruz. İşçilere eldiven kullanmalarını, maske takmalarını, giydikleri kıyafetleri günlük olarak temiz tutmalarını, tarlaya geldikleri ayakkabıları çıkartıp çizme giymelerini, sosyal mesafeye uymalarını anlatıyorum.

* Ayrıca virüsün belirtilerini, virüsün nasıl bulaşabileceğini ve bulaştıktan sonra neler yapmaları gerektiğini öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yaklaşık yarım saat süren dersin ardından işçiler tüm hijyen kuralları çerçevesinde hasat yapmaya başlıyor. Kendi çabalarımla yaptığım bu çalışmayı diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Çünkü biz üreticiyiz ve bizim daha çok önlemler almamız gerekir.