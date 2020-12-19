Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı

Çinli itfaiye görevlisi Zhang Yousheng ve birime bağlı arama köpeği Li Jian, 7 yılı birlikte geçirdi.

Görev süresini tamamlayan Yousheng, birliğe veda edip otobüs durağına gitmek için araca bindikten sonra, Li Jian, emekli itfaiyecinin aracının peşinden gitmeye devam etti.

“BİN METREDEN FAZLA TAKİP ETTİ”

Çin’in Sichuan Bölgesi İtfaiye Birimi tarafından Yousheng ve Li Jian’ın görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde, köpeğin ve emekli itfaiyecinin vedalaştığı görüldü.

Youshengin ise köpeği meslektaşına teslim edip otobüs durağına gitmek için kırmızı bir araca bindiği görüldü. Ancak köpeğin, aracı bin metreden fazla mesafe boyunca takip ettiği belirtildi.

EN İYİ ARKADAŞI

Birimden yapılan açıklamada, Li Jian’ınbölgenin Guangyuan şehri İtfaiye ve Kurtarma Biriminde görevli arama köpeği olduğu ve Youshengin’in en iyi arkadaşı olduğu ifade edildi. Yıllar boyunca ikilinin, 2017’de Jiuzhaigouda 7 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere çeşitli felaketlerde kurtarma görevlerine birlikte katıldığı belirtildi. (DHA)