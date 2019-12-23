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Emilia Clarke artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek
Emilia Clarke artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek
Game of Thrones dizisiyle ünlenen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimler sonucu artık hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldığını açıkladı.
Yaşam 23 Aralık 2019 - 13:04

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldı. The Sun gazetesine konuşan Clarke, başından geçen kötü olaydan sonra bu kararı aldığını belirtti.

Emilia Clarke

Clarke, şunları söyledi: “Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam ‘Selfie çekebilir miyim?’ diye yanıma geldi. Ve ben de ‘Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. ‘Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.

Emilia artık hayranları ile selfie çektirmeyecek.

Fotoğraf çektirmeyi istemese de hayranlarıyla sohbet etmeyi sevdiğini belirten Clarke, “İmza veriyorum… Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir, sadece birinin karşınıza çıkıp “Bir selfie çekelim, hoşçakalın” demesi garip. Ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum” diye konuştu.

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