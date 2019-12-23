Emilia Clarke artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldı. The Sun gazetesine konuşan Clarke, başından geçen kötü olaydan sonra bu kararı aldığını belirtti.

Clarke, şunları söyledi: “Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam ‘Selfie çekebilir miyim?’ diye yanıma geldi. Ve ben de ‘Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. ‘Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.

Fotoğraf çektirmeyi istemese de hayranlarıyla sohbet etmeyi sevdiğini belirten Clarke, “İmza veriyorum… Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir, sadece birinin karşınıza çıkıp “Bir selfie çekelim, hoşçakalın” demesi garip. Ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum” diye konuştu.