Emily Ratajkowski, taciz iddialarında bulunan kadınların Harvey Weinstein’le anlaşmalarını protesto etti

Uma Thurman, Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi birçok ünlü yıldızın da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 kadın tarafından tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein, 70 kadına 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı.

New York Times'ın davanın avukatlarına dayandırdığı haberine göre, iflas halindeki şirketinin kurulunun, davacılarla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşma Weinstein tarafından tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsıyor. Ancak, anlaşmaya göre Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacak ve ödeme yapmayacak. 25 milyon dolar Weinstein’in iflas halindeki şirketinin sigorta poliçesinden karşılanacak.

İşte bu durum dünyaca ünlü pek çok kadını ayağa kaldırdı. Bu isimlerden biri de Emily Ratajkowski… Ünlü model, dün akşam katıldığı bir davete, koluna ‘F.ck Harvey’ yazarak gitti. Ratajkowski’nin bu hareketi takdir topladı… Emily daha önce de, kürtaj yasasını protesto etmek için çıplak poz vermişti…