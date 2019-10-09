Emirhan işitme cihazına kavuştu, ilk işi okuluna koşmak oldu

Megakentin ortasında işitme cihazı dramı haberi ile Sözcü’nün gündeme getirdiği küçük Emirhan’ın sesini yardımseverler duydu. İstanbul'da bulunan Şişli işitme ve Konuşma Engelliler Derneği ve vatandaşların yardımları ile Emirhan'a işitme cihazı takıldı. Küçük Emirhan için ilk ders zili bugün çaldı.

Sibel GÜLERSÖYLER

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Sabriye-Zekeriya çiftinin 2 çocuğu da doğuştan işitme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. 8 yaşındaki Emirhan ile 5 yaşındaki Yusufcan kardeşlerin işitme cihazları sadece bir kez Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandı. İşitme cihazının kullanım süresi dolan Emirhan’ın ailesi yeni cihaz talep ettiklerinde ise, kendilerinden 14 bin istendi. Toplamda 26 bin olan cihazın sadece 12 bininin kurum tarafından karşılandığını öğrenen aile, kalan 14 bini ödeyemeyince işitme cihazı alamadı. Cihaz olmadan duymayan Emirhan’ı okula da gönderemeyen aileye, Şişli işitme ve Konuşma Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Dağıdır ve yardımseverler destek eli uzattı.

“ŞÜKÜRLER OLSUN ARTIK İŞİTME CİHAZI VAR”

Anne Sabriye Erdal, oğlunun yeniden duymaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, yardım eden herkese teşekkür etti. Anne Erdal, “Oğlum işitme cihazı olmadığı için okula gidemiyordu, arkadaşlarından, derslerinden geri kalıyordu. Şükürler olsun artık işitme cihazı var, destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

“OĞLUM DUYUYOR, MUTLUYUZ”

Bağcılar Hasan Kağnıcı İlkokulu öğrencisi olan Emirhan’ın 5 yaşındaki kardeşi Yusufcan’da işitme engelli ancak onun cihazının 3 yıl daha kullanım süresi bulunuyor. Tekstil işçisi baba Zekeriya Erdal'da oğlunun yeniden duymasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de işitme cihazları sadece bir kez SGK tarafından karşılanıyor. 7 yılda bir değişmesi gereken kullanım süresi biten cihazlar yüzünden her yıl yüzlerce vatandaş mağduriyet yaşıyor. Kurum, cihazın ikinci kez talep edilmesi durumunda, kişinin yaşına göre, ödemenin sadece belirli bir kısmını karşılıyor. Bağcılar’da yaşayan Erdal ailesi, 14 bini ödeyemedikleri için cihaz satın alamıyor ve oğulları Emirhan’ı okula gönderemiyor.