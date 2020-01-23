18 yaşındaki Norveçli model ve YouTuber Emma Ellingsen’in, trans birey olduğuna kimse inanmıyor. Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Emma’nın cinsiyet değiştirme hikayesi de oldukça ilginç. Genç kız 8-9 yaşlarında kendini kız gibi hissetmeye başlamış. Anaokulundan beri bebeklerle oynayan, sadece kız arkadaşlar edinen ve süslü kıyafetler tercih eden genç kız, o yaşlarda “Yanlış Bedende Doğmak” adlı belgeseli izledikten sonra bir kız olduğunu fark etmiş.



Konuyu ailesine anlatmış ve ailesinin tepkisi de oldukça yumuşak olmuş. Genç kız kimsenin onu yargılamadığı bir ülkede doğduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor.



Ailesinin desteğiyle hemen cinsiyet geçiş sürecini başlatan Emma, küçük yaşta hormon almaya başladı. İnsanların onun trans olduğuna inanmama sebebi aslında cinsiyet geçişine oldukça erken başlaması.



Emma, erkek ergenliğini henüz başlamadan durduruldu. Bu yüzden doğuştan bir kadınmış gibi görünüyor. Bir yandan modellik için dünyayı gezen, diğer yandan Norveç’te yeni bir televizyon şovunda yer alan Emma Ellingsen yaşamını YouTube’tan paylaşmaya devam ediyor.

