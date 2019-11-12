Emma Watson bekarlığından memnun olduğunu ve artık kendiyle ilişki yaşadığını söyledi

Harry Potter film serisi ile hayatımıza giren 30 yaşındaki Emma Watson, iki gün önce Vogue dergisine ilginç bir açıklama yaptı. İlişki durumuyla ilgili bilgiler veren Watson, hayatında biri olmadığını ve kendini partner olarak gördüğünü söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Watson’ın ifadesiyle ilgili sosyal medyada dalga geçse de pek çok kişi Watson’a destek oldu. Öyle ki 11.11 Dünya Bekarlar gününde neredeyse tüm bekarlar ünlü oyuncunun bu sözlerini kendi hayatlarına dahil ettiklerini belirtti. Watson “kendiyle partner” ifadesini yaratarak Twitter’da da tartışmaya yol açtı.