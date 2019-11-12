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Emma Watson bekarlığından memnun olduğunu ve artık kendiyle ilişki yaşadığını söyledi
Emma Watson bekarlığından memnun olduğunu ve artık kendiyle ilişki yaşadığını söyledi
Emma Watson'ın hayatımıza soktuğu 'Self-Partnered' yani 'Kendiyle partner' terimi 11.11 Dünya Bekarlar Günü'nde sosyal medyaya damga vurdu. Watson ilişkilerden sıkıldığını ve artık kendiyle ilişki yaşadığını açıkladı...
Yaşam 12 Kasım 2019 - 08:59

Harry Potter film serisi ile hayatımıza giren 30 yaşındaki Emma Watson, iki gün önce Vogue dergisine ilginç bir açıklama yaptı. İlişki durumuyla ilgili bilgiler veren Watson, hayatında biri olmadığını ve kendini partner olarak gördüğünü söyledi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Watson’ın ifadesiyle ilgili sosyal medyada dalga geçse de pek çok kişi Watson’a destek oldu. Öyle ki 11.11 Dünya Bekarlar gününde neredeyse tüm bekarlar ünlü oyuncunun bu sözlerini kendi hayatlarına dahil ettiklerini belirtti. Watson “kendiyle partner” ifadesini yaratarak Twitter’da da tartışmaya yol açtı.

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