Emma Watson, iş yerinde cinsel tacize uğrayanlar için yardım hattı başlattı

Her zaman kadınlara verdiği desteklerle öne çıkan ünlü oyuncu Emma Watson, şimdi de iş yerinde cinsel tacize uğrayanlar için bir yardım hattı başlattı. Aktivist kimliğiyle de bilinen Watson, son zamanlarda İşçi Sendikaları Kongresi tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde, her iki kadından birinin tacize uğradığını gördü ve kadınlar için ücretsiz yardım hattını devreye soktu.

“Sonunda, insanlar sorunun ölçeğini fark ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün işyerinde taciz anlaşması gibi küresel standartlarla, yeni bir önleme ve hesap verebilirlik ortamı görmeye başlayacağımıza inanıyorum” diyen Watson’ın yardım hattının amacı, kadınların ihtiyaç duyduğu yasal desteğin boşluğunu doldurmak.

Kadınlara yasaları ve sahip oldukları yasal hakları anlama ve kullanma konusunda tavsiye veren ve bilgileri sağlayan yardım derneği Rights of Women tarafından desteklenen ücretsiz yardım hattı tacize karşı bir hareket olarak başlatılan Time's Up’ın adalet ve eşitlik fonu tarafından da destekleniyor.