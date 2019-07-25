Emzik nasıl bıraktırılır? Emzik kaç yaşında bırakılmalı?

Bazı annelerin bebeğini sakinleştirme aracı olarak gördüğü emzik sonrasında yerini başka sıkıntılara bırakabiliyor. Kurtarıcı olsa da bu kullanıma son vermek gerekiyor. Uzmanlara göre bebeğin en geç 2 yaşına kadar emzik alışkanlığına son vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Peki emzik kaç yaşında bırakılmalı? Emzik nasıl bıraktırılır?

Henüz anne karnında olan bebeklerde emme ve ani sıçrama gibi refleksler bebek doğduktan sonra da görülebilir. Bazı bebekler doğar doğmaz ellerini ağzını götürür. Bu emme içgüdüsü karnını doyurma isteğinden gerçekleşir. Karnı acıkan çocuklar elini yalama, emme gibi davranışlarla kendini gösterir. Bebekler için emmek doğal bir reflekstir ve ilk aylar emerek anne sütü alırlar. Bu evrede anneler emzik vererek bebeğin alışmasını ve bu davranışlarını önlemeye çalışır.

EMZİK NE ZAMAN VE NASIL BIRAKTIRILIR?

Emzik kullanan bebekler emziğin hijyenden ne kadar uzak olduğundan habersiz ağzından düşürmek istemezler. Anneler bu konuda bilinçli davranmalı bebeklerinin emzik bağımlısı olmasına izin vermemelidir. Bu bağımlılığı engellemek için bir takım önlemler ise şöyledir;

-Bebeğinize açken emzik vermeyin. İlk altı ay kısa sürelerle vereceğiniz emziği zamanla ortadan kaldırmaya başlayın. Açken bile emzik vermek bebeğin süt istememesine neden olabilir.

-Bu dönemde bebeğinize çok yakın olun. Ağlayarak istediğini yapmasına izin vermeyin. Her ağladığında emzik vermek yerine sarılarak sakin olmasını sağlayabilirsiniz.

-Altıncı aya girdikten sonra emziği daha kısa aralıklarla vermeye başlayın.

-Emziği yatağına sokmayın. Uyurken bilhassa alışkanlık kazanan bebek uyku aralarında emmek ister. Kolik gibi sıkıntıları olmadığı sürece geceleri uzak tutun.

EMZİK BIRAKMA METODLARI

Anne ile bebek arasında uyumsuzluk yaratacak davranışları göze alarak en uygun şekilde emzik bırakma yöntemleri

EMZİĞİN UCUNU KESME

Bebeğinizin emziğini ilk gün çok hafif ve sonraki günler giderek kesebilirsiniz. Her zaman alışkın olduğu emzik ucu onda rahatsızlık hissi verecek ve emzikten soğumasına yardımcı olacaktır.

EMZİĞİ YOK ETME

Emzik kesme yöntemlerinden etkili bir teknik olan kaybetme bebeğin bu durumu mecburen kabul etmesine ve zamanla alışmasını sağlayacaktır.

YAVAŞ YAVAŞ BIRAKTIRMA

Bazı bebeklerde birdenbire emziğin bırakılması bebekte tramva, huysuzluk, sinirlilik gibi davranışlara sebep olmaktadır. Uzmanlar bu yöntemin sabırla işlemesi gerektiğini olumsuz tehlikeler yaşanmadan atlatılmasının doğru olduğunu söylemektedirler.