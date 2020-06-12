Emzik kullanarak bebeklerini yatıştırmak isteyen anneler aslında bebeğinin gelişimini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uzun süre emzik kullanan bebeklerde konuşma bozuklukları ve ağız ve diş sağlığında kalıcı zararlara neden olduğu, en geç 2 yaşına kadar bırakılması gerektiğinin altını çiziyor. Peki, emzik ne zaman bırakılmalı?

Anne karnında bebeğin merkezi sinir sistemi henüz normal seviyeye ulaşmadığından dolayı sıçrama, emme ve tonik boyun ve adımlama refleksi bebek dünyaya geldikten sonrada devam eder. Bebekler 2-6 aylık dönemde karınları acıktığında bazı sinyaller verir. Parmağını ağzına sokma veya elini yalama gibi davranışlarla emmek istediklerini gösteriler. Bu gibi durumlarda anneler bebeklerini emziğe alıştırarak parmağını ya da eşyaları emmesini önlemeye çalışır.

EMZİK NE KADAR SÜRE KULLANILMALIDIR?

Emzik kullanan birçok bebek müdahale edilmediği sürece uzun süre kullanmak ister. Ancak hijyenden ne kadar uzak olduğu hakkında doğal olarak bir bilgiye sahip değillerdir. Bu süreçte annelere düşen en büyük görev bebeklerini emzik bağımlısı yapmamaktır. Bebek uykuya daldığında ağzından çıkarmak ve emzik kullanımının en geç 2 yaşına kadar sonlandırılması gerekir.

EMZİĞİ BIRAKMAYAN BEBEKLER NE TÜR RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIR?

Bebeklerde yaygın olarak parmak emme, biberon ya da emzik kullanımı, tırnak yeme, diş sıkma, yanak ısırma gibi davranışların belli yaşlarda bırakılmadığı takdirde süt ve kalıcı dişlerinin zarar görmesine hatta uzun süreli emzik kullanımının çene yapısını da bozulmalara neden olduğu düşünülmektedir.

Emzik alışkanlığının sona ermesi için emziğin ucunu kesme, emziği yok etme ve yavaş yavaş bıraktırma metodları ile bebeğinizi emzikten vazgeçirebilir ve 2 yaşına doğru bıraktırarak dişlerinde oluşan bozukların birçoğunun kendiliğinden geçmesi için bir fırsat yakalayabilirsiniz.