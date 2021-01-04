En acı veda… Düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışırken önce Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Başkanı, ardından da sendikanın genel sekreterliğine seçilen Hüseyin Kolçak, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü İzmir’de yaşamını yitirdi.

Hüseyin Kolçak için çalıştığı TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Hüseyin Kolçak’ın eşi Yasemin Kolçak, tabut önünde uzun süre gözyaşı döktü. Kolçak’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Devrek ilçesine bağlı Karabaşlı köyüne gönderildi.

Hüseyin Kolçak, 28 Mayıs 2016’da çalıştığı maden ocağının önünde Yasemin Kolçak ile davul zurna eşliğinde gerçekleşen düğünle evlenmişti.

“KOLAY DEĞİL…”

4 yıl önce cenazesinin olduğu maden ocağı önünde evlendiklerini anlatan Yasemin Kolçak, “Çok sevgi dolu bir insandı. 45 yılın mutluluğunu yaşattı bana. Burada dünya evine girip buradan onu uğurlamak inanın kolay değil” diye konuştu. (DHA)