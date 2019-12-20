En büyük hayali gerçek oldu

Maddi imkansızlar nedeniyle gelinlik giyememişti. Kanser olduğunu öğrenince çok sevdiği işini bıraktı. Hastalığını öğrenen eşi, kendisini ve 17 yaşındaki oğlunu terk etti. Onca olumsuzluklar yaşarken Bursa Kanser Derneği beyaz gelinlik hayalini gerçekleştirdi.

Türkan Kaya henüz 35 yaşında. Şu an Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyor. Kanser tedavisi sürecinde en önemli ilaç; moral ve motivasyon. Bursa Kanser Derneği, Türkan Kaya'nın içinde ukte kalan ‘beyaz gelinlik' hayalini büyük bir sürprize gerçekleştirdi.

PARASIZLIK YÜZÜNDEN GELİNLİK GİYEMEDİ

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti Türkan Kaya. O da her genç kız gibi telli duvaklı gelin olmak hayali kuruyordu. Küçük yaşta, çocukluk arkadaşıyla evlendi fakat aileler arasındaki küskünlük ve parasızlık nedeniyle gelinlik giyemedi.

KANSER OLUNCA HAYAT ARKADAŞI TERKETTİ

Fabrikada işçi olarak çalışan Kaya, dört yıl önce rahatsızlanıp hastaneye gitti. Doktorundan kanser olduğunu öğrendi. Hayat arkadaşı ise destek olmak yerine kendisini ve 17 yaşındaki oğlunu terk etti. Rahatsızlığı nedeniyle, çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kalan Kaya, geliri olmayınca anne evine yerleşti.

ANNESİNİN YANINA YERLEŞTİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ederken, Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan ile tanıştı ve annesine anlatamadığı hayat hikayesini, düğününde dahi giyemediği gelinlik özlemini paylaştı.

ÇOK İSTEDİĞİ GELİNLİK ALINDI

Kaya’nın hikayesinden etkilenen Arslan, kendisine sürpriz yapmaya karar verdi. HASVAK’ın Bursa Başkanı Emire Cantürk Eren’in de katkılarıyla gelinlik satın alındı. Yatarak tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminden ve doktoru Kazım Şenol’dan izin alarak, Türkan Kaya için temsili düğün için hazırlık başladı.

BAŞKA BİR HASTA TEMSİLİ DAMAT OLDU

Kaya’nın düğününde temsili damat rolünü kanser tedavisi gören kadın hastalardan Emine Bahar üstlendi. Türkan Kaya, tekerlekli sandalye ile telli-duvaklı gelin olarak salona getirilirken, hastalar, görevliler ve doktorlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

İMZA ATILDI PASTA KESİLDİ

Kaya, erkeğe benzemek için, damat kıyafeti giyen, boya ile yüzüne, bıyık ve sakal yapan damat tarafından karşılandı. Dernek başkanı Aysun Arslan, temsili olarak nikahı kıydı. Şahitleri de, yine kanser hastaları oldu. İmzaların atılmasından sonra, pasta kesildi, ikramlar yenildi. Böylece, Türkan Kaya’nın en büyük özlemi yerine getirilmiş oldu.