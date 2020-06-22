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En büyük zevki ata binerek gezmek
En büyük zevki ata binerek gezmek
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden güzel atları diyarı Kapadokya’da 14 yaşındaki köpeğin atın üzerine binerek gezmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Yaşam 22 Haziran 2020 - 11:40

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir at çiftliğinde bulunan 14 yaşındaki boncuk isimli köpeğin ata binerek at sürmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

At çiftliğinde görevli rehber Ferhat Altıntaş'a ait olan köpek turistler ile birlikte bölgede at turuna katılırken tur sonrasında ise tıpkı insanlar gibi ata binerek poz vermesi dikkatlerden kaçmıyor. Altıntaş açıklamasında at ile köpeğin herhangi bir anlaşmazlığı olmadığını aksine çok güzel bir dostluklarının olduğunu söyledi.

Altıntaş, “11 yıldır tur rehberliği yapıyorum. Bu köpeğimizin adı boncuk. İspanyol cocker cinsi bir köpeğimiz. 4 yaşında bize geldi ve 10 yıldır bizde bulunuyor. Bu 10 yıl içerisinde turlara katılıyor benimle birlikte geziyordu. Atları sevdiği için ata binmeyi öğrettik.

Şu an ata da binebiliyor. At ile köpeğimizin arasında herhangi bir anlaşmazlık olmuyor. Eyersiz bile atın üzerinde durabiliyor. Normalde bir insanın eyersiz atın üzerinde durması zor iken köpeğimiz atın üzerinde eyersiz durabiliyor” dedi.

“TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR”

Kapadokya bölgesinde at turuna turistler ile birlikte katılan boncuk isimli köpek tur sonunda ise ata binerek turistlerin gözbebeği oluyor. Boncuk isimli köpeğin sahibi Ferhat Altıntaş, “Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz bu şekilde çok büyük ilgi gösteriyor. Bazen boncuk turda bize katıldığı zaman döndükten sonra boncuğu atın üzerine bindiriyorum. Ve yerli ve yabancı turistler bol bol o anların fotoğraflarını çekiyor” diye konuştu. İHA

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